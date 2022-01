Kalev/Cramo täiendas tagaliini NBA draftis valitud ameeriklasega

Kalev/Cramo on nüüd tagaliinist lahkunud Davion Berry ja JeQuan Lewise asendanud juba meeskonna eest mõned mängud kaasa teinud Donovan Jacksoni ja Isaiah Cousinsiga. Kask loodab, et need vangerdused aitavad tiimil eesmärkideni jõuda: "Isaiahi liitumisega loodame, et meeskond suudab hooaja teises pooles häid esitusi näidata ning hooajal algul püstitatud eesmärgid suudame ära täita."