Swiatek: hoidsin pallivahetused pikemad, et Kanepit väsitada

Swiatek võitis kolmetunnise lahingu 4:6, 7:6 (2), 6:3. Swiatek tegi 31 äralööki ja 50 lihtviga, Kanepi 35 äralööki ja koguni 62 lihtviga. Praktiliselt kõik pikemad pallivahetused kaldusid Swiateki poole, Kanepi leib oli alla 10-löögilised punktid.

"Tunne on imeline. Olen enda üle väga uhke, eriti pärast sellist matši, sest esimese seti kaotusest tagasi tulla on minu jaoks uus asi," rääkis Swiatek.

Poolatar arvas, et kuum ilm soosis teda täna rohkem. "Mu peamine mure oli, kas päike hakkab mu servimist segama. Kuumusest ja niiskusest ma nii väga ei hoolinud. See ei mõjutanud mind eriti, sest ma tean, et olen füüsiliselt hästi ette valmistunud. Ma lootsin, et tema väsib lõpuks rohkem," jätkas Swiatek.

"Tegelikult ma tahtsingi mõndasid pallivahetusi pikemaks teha lihtsalt sellepärast, et teda rohkem väsitada. Mul on enda füüsilisse vormi suur usk. See mäng näitas, et mul tasub end selles osas usaldada."

Vahetult peale matši väljakul antud intervjuus jagus Swiatekil kiidusõnu ka Kanepi kohta: "Tundsin, et ta mängib kiiresti ja sunnib mind eeskätt lööma. Ta tegi väga hästi. Isegi kui tundus, et pall kukub auti, jäid need kuidagi ikkagi sisse. Ta on suurepärases vormis ja võib mängida ükskõik kellega."

Järgmisena kohtub Swiatek ameeriklanna Danielle Collinsiga. Mõlemad mängivad suure slämmi turniiri poolfinaalis teistkordselt. Swiateki esimene poolfinaal tuli 2020. aasta French Openilt, mille ta võitis. Collins jõudis nelja parema sekka 2019. aasta Australian Openil, kaotades seal tšehhitarile Petra Kvitovale.