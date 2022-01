Legendaarne jalgpallitreener naaseb 74-aastaselt Premier League'i

Alles esmaspäeval teatas klubi legendaarse Claudio Ranieri vallandamisest, kes jõudis klubi juhendada viimased kolm ja pool kuud. Watford alustas hooaega hispaanlase Xisco Munozi käe all.

Hodgson toodi klubisse selleks, et ta aitaks võistkonnal Premier League'i püsima jääda. Watford hoiab 20 mängu järel tabelis eelviimast kohta, olles kogunud vaid 14 punkti.

74-aastane Hodgson on Premier League'i ajaloo vanim peatreener. Inglane juhendas viimati aastatel 2017-2021 Crystal Palace'it. Varasematel aastatel on ta töötanud muu hulgas Milano Interi, Malmö, Blackburn Roversi, Udinese, Fulhami ja FC Liverpooli eesotsas. Koondistest on ta tüürinud nii Šveitsi, Soomet kui ka Inglismaad.