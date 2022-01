Kriitiline Thierry Neuville Hyundaist: vajame muutust, me ei saa niimoodi jätkata

Neuville'ile hooaja avaetapi lõpptulemus mõistagi ei meeldinud. Eriliselt pettunud oli Neuville peale punktikatset, kus ta sõitis välja kolmanda aja. "Andsin endast kõik. Olin väga pettunud, kui nägin aega, sest teadsin, et riskeerisin igal võimalusel, et saaksin punktikatselt viis silma kätte," sõnas ta DirtFishile. "Paraku nägime, et see polnud ilmselt realistlik eesmärk."

Neuville tunnistas, et tiim pole hetkel seal maal, kus tahaks olla. "Kõik töötasid viimastel kuudel kõvasti, aga Monte tuli ilmselt veidi liiga vara meie jaoks," tõdes ralliäss. "Näen, et tahe on olemas, aga me vajame muutust. Me ei saa jätkata sealt, kust eelmine aasta lõpetasime."

Belglase sõnul peab meeskond juba Rootsi MM-ralliks olema hoopis teisel tasemel. "Sellist nädalavahetust ei saa me enam lubada, kui tahame võidelda tiitli eest. See on minu eesmärk ning seetõttu Hyundai on mind tiimi juurde toonud, kuid mul on selleks õigeid vahendeid vaja," rääkis Neuville, kellelt uuriti, mis on kõige tähtsam asi, mis on vaja Rootsiks korda saada. "Ausalt öeldes on palju asju vaja ära lahendada. Me ei hakka praegu detailidesse minema, aga on selge, et asjad pole nii nagu peaksid."