Ennustusportaal: Kaia Kanepi teekond Austraalia lahtistel lõpeb homses veerandfinaalis

Suure slämmi turniiril ainsana eestlannadest konkurentsi jäänud Kaia Kanepile ennustatakse tagasihoidlikku võiduvõimalust – tõenäosus poolfinaali pääseda on 20%. Kõige tõenäolisemaks peetakse Kanepi kaotust kahes setis. Swiateki võidutõenäosus on koefitsientide järgi 80% ning ennustuste põhjal saavutab ta tänavustel Austraalia lahtistel üldkokkuvõttes teise koha.

„Swiatekil on kahtlemata selja taga edukas hooaeg: eelmisel aastal murdis ta end esmakordselt esikümnesse ning oli maailma edetabelis ühel hetkel koguni 4. kohal. Samas on ajalugu näidanud, et Kanepi on just suure slämmi turniiridel eriti edukas esikümne mängijate vastu, ning seda peegeldavad ka praegused koefitsiendid,” kommenteeris Betsafe’i turundusjuht Martin Varrand.