Manchester Unitedist lahkuda soovinud mängija soov on täitumas, uueks sihtpaigaks on Hispaania tippklubi

Unitedi ajutine peatreener Ralf Rangnick teatas juba jaanuari alguses, et Martial soovib Unitedist lahkuda. 26-aastane prantslane on käimasoleval hooajal Premier League'is käinud platsil kaheksas kohtumises, kokku on ta mänguaega teeninud vaid 210 minuti jagu.