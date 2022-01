KUULA | „Futboliit“: Levadia omapärane strateegiavalik, „Eesti passiga“ mees Aafrika meistrivõistlustel

„Futboliit“ on väikestviisi talvepuhkuse järel tagasi eetris – Eestis on vahepeal hakatud taas jalgpalli mängima, Premier League’is on vahepeal peetud igavene hunnik mänge, aga mitmeid neist on ka imelikel põhjustel edasi lükatud. Aafrikas peetakse aga sealseid meistrivõistlusi, mis on samuti omajagu kõneainet pakkunud.