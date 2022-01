Koroonapaanika Norra koondises: meessuusatajad kuulutati Itaalia laagris treeneri lähikontaktseteks. Mis saab edasi?

Juba on Norra koondis teatanud, et nende tšarterlend Pekingi poole lükkub 27. jaanuari pealt 31. jaanuarile, kuid samal ajal ootab murdmaakoondise peatreener Espen Bjervig veel Itaaliast PCR-testide tulemus ehk õhus on veel mustemadki stsenaariumid.

Bjervib ise on juba kodus Norras, suusatajad endiselt treeninglaagris Itaalias Seiser Almis hotellis.

"Itaalias valitseb teadmatus ja ootusärev atmosfäär," ütles Bjervig ajalehele VG. "Olukord on keeruline. Loodetavasti ei teki suuremat puhangut. Oleme teinud kõik mis meie võimuses. See polnud päris see, mida me ootasime."

Täna pidid meessuusatajad andma ajakirjanikele virtuaalse pressikonverentsi, mis on nüüd aga tühistatud.

"Fakt, et Monsen andis positiivse proovi esmaspäeval, tähendab, et risk on üleval laupäevani. Me ei saa kergendatult hingata isegi siis, kui tänased testid negatiivsed on. Järgmised paar päeva saavad olema kriitilised," lisas mänedžer.

Hetkel peavad norralased järgima Itaalia koroonaseadusi, mille kohaselt peavad nakatunu lähikontaktsed jääma isolatsiooni viieks päevaks. Treeninglaagrist naastakse seega kodumaale alles 30. jaanuaril, et juba järgmisel päeval Hiina poole teele asuda.

Naissuusatajad lähikontaktsed ei ole, kuid pole veel selge, kas nemad 27. jaanuaril välja lennata saavad, sest koos Monseniga tuli sama lennuga koju naiste treener Ole Morten Iversen, kelle koroonaproovid on seni negatiivseks osutunud.

Murdmaasuusatamise programm Pekingi olümpial algab 5. veebruaril.