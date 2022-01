Anthony Joshua ülikeeruline otsus. Kas võtta kodus istumise eest vastu 18 miljonit eurot?

Anthony Joshua on viimasest neljast matšist kaotanud kaks. Kolmas kaotus kustutaks tema tiitlilootused mitmeks aastaks. Foto: ADRIAN DENNIS, AFP/Scanpix

Kahekordne profipoksi raskekaalu maailmameister Anthony Joshua soovib troonile tõusta ka kolmandat korda. Sel aastal peaks ta kõigi eelduste kohaselt taaskord kohtuma ukrainlase Oleksandr Ussõkiga, kelle käes on praegu WBA, WBO, IBO ja IBF-i meistrivööd. Välja on ilmunud aga rahakad Saudi Araabia šeigid, kes on valmis Joshuale maksma kodus istumise eest 18 miljonit eurot. Nüüd ongi õhku tõusnud küsimus, kas rikaste araablaste abil võiks juba tänavuse aasta esimeses pooles selguda raskekaalu absoluutne tšempion. Sellist meest nägi maailm viimati 22 aastat tagasi.