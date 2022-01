FOTO | Iraani noortennisist mängis Austraalia kuumuses pearäti ja pikkade riietega

ITF-i juunioride maailma edetabelis 74. kohal asuv Safi läks Austraalias ajalukku kui esimene Iraani tüdruk, kes slämmi noorteturniiril võidu kirja on saanud. Ühtlasi on ta ka esimene tüdruk, kes noorte edetabelis TOP 100 hulka on kerkinud.