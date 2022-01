Kaarel Kose NHLi päevik: põhihooaja teise poolde ilma olümpia mängupausi pidamata

Tampa Bay Lightning troonib liiga tippu

NHLi põhihooaeg on nüüdseks üpris täpselt poole peal ja Kose sõnul saab natuke kaugemale ulatuvaid järeldusi teha. Kahekordne, järjestikune valitsev meister on oma karikapohmeluse maha raputanud ja Tampa Bay Lightning troonib liiga tippu – ei midagi uut siin päikese all! Kui hooaja algus ehk oli veidi kesisem, siis muretsemiseks pole põhjust. “Stamkos on hoos, NHLi parim kaitsja Victor Hedman paugutab, kuidas tahab. Liiga parim väravavaht Vasilevskiy on selja taga ja Nikita Kucherov tuli pikalt vigastuspausilt võrkude sahinatega tagasi,” räägib Kose. “Ainult naudi, show läheb täie auruga edasi.”

Hokipealinn häbis

Liiga peksupoiss on Kose väitel läbi aegade kõige edukam frantsiis, 24kordne Stanley karikavõitja, eelmise hooaja Stanley karikafinalist Montreal Canadiens. Hokipealinn on häbis, väidetavalt kõige pühendunuma fännide kogukonnaga klubi ei oska kuhugi peitu pugeda, juba novembris anti sulg sappa klubi tegevjuhile Marc Bergevinile ja palgati Jeff Gorton. “Abi ei miskit, ikka troonitakse tabeli tagantpoolt esimesel positsioonil, isegi teadlikult taasülesehitamist alustanud Arizonast tagapool,” räägib Kose ja lisab, et nüüdseks on Jeff Gorton klubi asepresident ning jaanuaris alustas tegevjuhi ülesannetes järgmine mees, Kent Hughes. Peamiselt kiputakse tema sõnul süüdistama oluliselt nõrgemaks jäänud rosterit. Vabaagentidena lahkusid Philip Danault, Jesperi Kotkaniemi, Corey Perry, Eric Staal ja Tomas Tatar. “Asemele tulnud mehed ei ole suutnud samadesse saabastesse astuda. Nic Suzuki pole päris eelmise hooaja tasemel, Cole Caufield, kellele juba jagati Calderi karikat, pole suutnud jalgu alla saada ning veteranid ei suuda eelmise hooaja taset üles võtta,” sõnab ta lisades, et lahkujatega kaotati üks liiga tõhusamaid ründekolmikuid, mille moodustasid Brendan Gallagher, Danault ja Tatar. Et asi oleks veel piinlikum, siis kaks hooaega Canadiensis oma talendi kohta kesist mängu näidanud noor, 21-aastane Kotkaniemi on Carolinasse siirdumise järel korraliku statistika püsti pannud, 36 mänguga 18 punkti. Hurricanes näeb temas selget tulevikuinvesteeringut. “Veel kurvem on kõikide NHLi fännide jaoks Shea Weberi kaotus, kes on kindlasti selle hooaja vigastuste tõttu eemal ja sahisevad jutud, et mees on karjäärile joone alla tõmmanud, lihtsalt ametlikult pole seda veel välja öelnud. Kurb, kui see tõsi peaks olema,” märgib Kose ja jätkab, et Habs ega ka ükski teine tiim ei suudaks ühe oma generatsiooni parema mängija kaotust lihtsalt asendada. Krooniks kuhjunule pole eelmise hooaja jokker väravavaht Carey Price, kes oma õlgadel Montreali NHLi karikafinaali tassis, veel sel hooajal mängusärki selgagi tõmmanud – viimased uudised räägivad võimalikust klubivahetusest. “See kõik kokku hakkab kõlama selliselt, et hoki kodulinn on selleks hooajaks rätikut ringi viskamas ja vaatab pikaajalise ülesehituse poole,” tõdeb Kose.