Ralf Aron teeb Otepääl rallidebüüdi, stardis seitse R5 autot

Võistluste peakorraldaja Marko Koosa: „Mul on väga hea meel, et vaatamata kõiksugu takistustele ja piirangutele võistlus ikkagi toimub. Siinkohal sooviksin tänada kõiki osapooli, kes on ralli toimumisse panustanud. Epidemioloogiline olukord on taaskord muutnud võistluse läbiviimise palju keerulisemaks, kuid õnneks saame kehtivaid reegleid järgides ralli siiski läbi viia. Mõistame, et kehtestatud piirangud tekitavad mingil määral ebamugavusi nii pealtvaatajatele kui ka võistlejatele, kuid usume, et vaktsineerimise/läbipõdemise tõendi ettenäitamise lahendus on kõigi osapoolte jaoks kindlasti vastuvõetavam kui võistluse ärajäämine. Võistluse formaat on pealtvaatajate jaoks väga kompaktne ja mugav, sest kasutusel on lähestikku asuvat katset ja hästi jälgitavat katset, mis ei jäta külmaks ka nõudlikumat rallifänni.“