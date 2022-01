Eelmisel aastal vaid 11 matši võitnud ameeriklanna pääses Australian Openi poolfinaali

26-aastane Keys mängib seega suure slämmi turniiri poolfinaalis viiendat korda, olles sinna varem jõudnud 2015. aasta Australian Openil, 2018. aasta French Openil ning 2017. ja 2018. aasta US Openil. New Yorgis jõudis ta 2017. aastal ka finaali, kus kaotas kaasmaalasele Sloane Stephensile.

"Ma arvan, et ma hakkan nutma," ütles Keys peale veerandfinaalmatši. "See tähendab mulle palju, sest eelmine aasta oli raske. Tegin oma tiimiga kõik, mis suutsin, et end selleks hooajaks ümber lülitada ja alustada uut aastat värskena ja nullist, eelmisele aastale mõtlemata. Siiani on kõik hästi läinud. Olen enda üle uhke. Tänan oma tiimi, sõpru ja perekonda, kes mind sellest raskest perioodist läbi aitasid."