Maineka ralliajakirjaniku kokkuvõte Monte Carlost: Tänakust madalama hinde sai vaid üks mees

"Keegi ei oodanud uue põlvkonna Rally1 autode saabumist rohkem kui Tänak," alustas Clark eestlast puudutavat peatükki. "Hyundaiga liitumise järel on Tänak elanud üle valusaid aegu ning see pidi 2019. aasta maailmameistri jaoks tähistama uut säravat algust. Nii aga polnud, vaid jätkus katastroofiline vorm, mis tundub Tänakul hetkel Monte Carlos olevat."

"11. kiiruskatsel tehtud viga jää ja lume peal tähendas, et Tänak sõitis vastu kaljut ning kahjustas laastavalt uue i20 N Rally1 masina jahutussüsteemi," jätkas Clark. "See eksimus oli murettekitav, aga kiiruse ja sõiduvormi puudumine võib Tänaku jaoks kõige suurem murekoht olla. Ta on võitja, kellel on võitja mentaliteet ja lähenemine, aga hetkel tundub ta võitudest väga kaugel olevat."