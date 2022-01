Roberts Štelmahers suurest kaotusest: 19 pallikaotusega oli võimatu CSKA-le vastu saada

"Õnnitlused CSKA-le võidu puhul," sõnas kalevlaste loots Roberts Štelmahers VTB kodulehe vahendusel. "Me ei suutnud kõrgel tasemel vastasele vastu saada. 19 pallikaotusega oli see võimatu. CSKA näitas võimu, meil polnud võimalik sellega kohaneda."

"Oleme tulnud läbi suurte raskuste. Tihti juhtub, et mängijad naasevad tiimi pärast vigastusi ja haigestumisi," lisas CSKA peatreener Dimitris Itoudis. "Samas on õige suhtumine ja tahe alati meiega. Kõige tähtsam on, et mängijad on terved."