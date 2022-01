KUULA | Kes Allar Levandi kunagistest konkurentidest võttis Kein Einaste Šveitsi suusakoondise treeneriks?

Šveitsi koondise juurde pääsemine oli kui muinasjutt. Eelnevalt oli Einastel aastane treeneritöö kogemus Austraalia koondise juurest, aga Šveits on hoopis teine tera.

Tema esimesse treeningrühma kuulus koheselt ka neljakordne olümpiakuld ja neljakordne MK-sarja üldvõitja Dario Cologna . Kui šveitslased valisid sajandi sportlast, pääsesid rahvahääletuse tulemusel lõppvooru Roger Federer ning Cologna. Ja ühtäkki sellise legendi treener. Mis tunne on?

„Ega esimesed päevad ja esimesed kontaktid ülemäära sõbralikud polnud või ütleme nii, et ülemäära avatud,“ meenutab Einaste. „Aga paari nädalaga tekkis usaldusväärne kontakt, suutsin end tõestada. Sealt alates on läinud meil väga sujuvalt ja üksteist mõistvalt. Kokkuvõttes läks ikkagi tunduvalt valutumalt, kui ma oleks osanud oodata.“

2020. aastast on eestlane Šveitsi meeste murdmaasuusakoondise peatreener, mis näitab nii mõndagi.

Pekingis on eesmärgiks medal.

„Kui medalit ei tule, on meedia pilgud suunatud treenerile. Eks ma elan selle teadmisega,“ on Einaste vastutuseks valmis.

Meeste poolel on suurimad ootused seotud teatesõidu ja otseloomulikult Dario Colognaga, naistel võiks edu tuua sprint ja sprinditeade. Naiste medalivõimalused on ehk isegi suuremad kui meestel.