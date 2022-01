Igiliikur Tatjana Mannima Eesti meistritiitlist: see näitas, et noored peavad rohkem trenni tegema

"Üks põhjus võib olla, et nad ei hoia aega kokku. See aeg, mis neil treenimise jaoks on, seda nad panevad natukene kõrvale ühele ja teisele poole," jätkas Mannima. "Mäletan, kui peale lapse sündi tagasi tulin, siis teadsin, et üks kindel kell on trenni minekuks ja pean see aeg minema. Kui praegu ei lähe, siis ma ei lähe üldse. Hakkasin rohkem mõtlema, et kvaliteetaeg, mis on sinu jaoks, seda peab kasutama. Noored võib-olla arvavad, et aega on, aga ma teadsin, et mul on ainult see aeg ning pean siis trenni tegema."