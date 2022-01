Tiimikaaslase otsus üllatas Neuville'i: mulle ei meeldi, kui nii kiiresti alla antakse

Noor Solberg oli aga kogu nädalavahetuse vältel hädas suitsuga, mis kiiruskatsetel pidevalt auto salongis kogunes. Hyundai sõitja kurtis pidevalt, et suits on hakanud tervisele ning segab keskendumist, kuid ta otsustas siiski pühapäeval starti tulla. 14. kiiruskatse järel ta aga katkestas. Nii oli Neuville ainus Hyundai mees, kes Monte Carlo ralli lõpetas, sest Ott Tänaku jaoks lõppes etapp laupäeval.

DirtFishiga rääkinud Neuville'ile valmistas Hyundai jaoks nukralt lõppenud ralli pettumust. "Ralli ettevalmistusse läks kõvasti rasked tööd ja seda mitte ainult minu ja Martijni (kaardilugeja Wydaeghe - K.R.), vaid kogu tiimi poolt. Et me selle eest (tulemuse näol) tasutud ei saanud, valmistab suurt pettumust," sõnas Neuville. "Ühtlasi oli veidi pettumust valmistav näha, et Solberg ei suutnud kuidagi väikeste probleemide tõttu finišisse tulla."