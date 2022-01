OTSEBLOGI | BC Kalev/Cramo heitleb võõrsil Venemaa hiiu CSKA-ga

Kalevil on täna puudu Rauno Nurger ja Egert Haller, kes jäid haigestumise tõttu maha. Nurger on andnud positiivse koroonatesti, Haller tundis end kehvasti.

Kalevi abitreener Indrek Reinbok sõnas pärast Kalevi alistamist: "CSKA vastu on alati hea end proovile panna. Ega nendel ka lihtne ei ole, neil on parasjagu üks kaotus all. Lisaks see, et nad tahavad meiega oma endist võlga maha pesta. Meie läheme kindlasti selle mõttega, et oma mänguplaanist võimalikult kaua kinni pidada ja siis vaadata, mis saama hakkab."