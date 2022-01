Mitte ainult Sildaru ja Gu. Mullu valusa kaotuse üle elanud Ledeux nopib järjepanu võite

Pekingi olümpiamängude eel on palju räägitud Eileen Gu ja Kelly Sildaru duellist. Nelja aasta tähtsaimal jõuproovil on nad naistest ainsad freestyle-suusatajad, kes löövad kaasa kolmel alal. Neist kahel (pargisõidus ja Big Airis) on väga tõsine kullakandidaat ka 20-aastane prantslanna Tess Ledeux.

Kui Sildaru 13-aastasena esimese X-Mängude kuldmedali võitis, siis hakkasid eestlased uurima, kes peaksid lähiaastatel tema suurimad konkurendid olema. Esmalt kõlas vastus, et kohe-kohe lööb naiste seas jalaga ukse lahti ka Sildaru eakaaslane Ledeux. Aasta hiljem saigi ta X-Mängude pargisõidus Sildaru järel hõbemedali. Nüüdseks on ta kahekordne maailmameister, neljakordne X-Mängude võitja ja MK-sarja üldvõitja. Viimatised suured triumfid saavutas ta juba isa toeta.