Käsipallileegion: Patraili klubi sai tituleeritud peatreeneri, Roosna ja Viitkar alustasid aastat võidukalt

Potsdam läks Karl Roosna kahe värava toel juhtima ja edu käest ei andnud. Liidrikohta kindlustati selge, 35:23 (13:9) võiduga. Roosna arvele jäi seitse tabamust ning ta tõusis välismaal pallivate eestlaste arvestuses tänavu resultatiivseimaks, olles nüüd visanud tosina mänguga 63 väravat.

Soome meistrisarja põhiturniir on lõpusirgel ja voor enne lõppu on kolmel meeskonnal võimalus see võita. Aasta esimeses mängus alistas Karjaa BK-46 Lääne-Uusimaa derbis ülekaalukalt Siuntio IF-i 37:22 (21:8). Markus Viitkar viskas võitjate kasuks neli väravat.