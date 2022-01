Koroonaviirus teeb pahandust: Kalev/Cramo reisis CSKA mängule kahe olulise meheta

"Nurger ei saanud koroonaviiruse [positiivse] testi tõttu kaasa tulla, Haller tundis ennast kehvasti ja me ei saanud teda kaasa võtta," sõnas Kalevi abitreener Indrek Reinbok Delfile ja Eesti Päevalehele.

Reinbok lisas, et sel hetkel, kui nad Halleri maha jätsid, oli tema tervis lihtsalt kehv, kuid testitulemus polnud veel selgunud.

"See on tänase päeva reaalsus. Oleme püüdnud ikka kogu aeg mängida. Meil pole väga sellist momenti olnud, kus oleks kõik mängijad olemas olnud," rääkis abitreener.

Kalevi värskeima täienduse, 189 cm pikkuse Donovan Jacksoni kohta ütles Reinbok: "Tema on alates viimasest mängust saanud neli trenni rohkem teha. Eks see [meeskonda] sulandumine võtab veel aega. Peame tema kasutamisega hoolikad olema, et tema tervist mitte riski alla panna."

Kalev teatas eelmisel neljapäeval, et lõpetas osapoolte kokkuleppel lepingu songaoperatsioonist taastuva ameeriklase JeQuan Lewisega.- Klubi mänedžer Ramo Kask sõnas siis, et klubil on välja valitud paar kandidaati, kelle seast peaks Lewisele asendus tulema.

Reinbok jäi täna uue mängija teemal napisõnaliseks. "Ma annan sellele klassikalise vastuse - me vaatame kogu aeg [mängijaturul] ringi ja meil on aastaringselt pilk peal, kui on turul midagi mõistlikku, mis meie võimaluste ja ootustega kokku läheb," sõnas Reinbok diplomaatiliseks.

Kalevi ja Moskva CSKA kohtumine algab kell 18.00 ning see on nähtav Delfi TV-st.