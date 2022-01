Janne Ahonen avameelselt joomisest: kui oled kord alkohoolik, oled alati alkohoolik

"Ma ei ole seda saladuses hoidnud. Perekond, sõbrad ja tuttavad on seda juba ammu teadnud. 2013. aastal panin pudelile vabatahtlikult korgi peale. Enne seda teadsin, et see (joomine) pole mõistlikkuse piirides ja see hakkas minu elus paljusid asju mõjutama. 2013. aastal otsustasin, et ma olen nii kõva mees, et ma suudan joomata olla, kui tahan," ütles Ahonen Valavuori saates.