OTSEBLOGI | Kaia Kanepi kohtub Australian Openi kaheksandikfinaalis maailma teise reketi Arina Sabalenkaga

Kanepi ja Sabalenka matš on kavas Rod Laver Arena viienda kohtumisena. Neile eelnev meeste üksikmäng Taylor Harry Fritzi ja Stefanos Tsitsipase vahel algas kell 11.30. Seega peaks Kanepi pääsema platsile meie aja järgi kuskil 13.30-15 vahel.

Eestlanna on Sabalenkaga korra varasemalt kohtunud. Mullusel Melbourne'i WTA turniiril jäi Kanepi peale numbritega 6:1, 2:6, 6:1.

Kanepi mängib Australian Openil esmakordselt kaheksandikfinaalis. Sabalenka mängib 16 parema seas teist korda.

Pärast kolmandas ringis Maddison Inglisi (WTA 133.) alistamist 2:6, 6:2, 6:0 ütles Kanepi Sabalenkaga matši kohta: "Kuna vastane on jälle erinev, siis saan ma tänasest kaasa võtta ainult oma mängu ja selle hea tunde, mis mul lõpus tekkis. Sabalenkal on hea serv, ta lööb väga tugevasti. Eeldan, et ta servib ja mängib väga hästi."



