Tyson Fury UFC tšempionile: tule poksiringi, siin liiguvad päriselt suured summad

Ngannou leping UFC-ga sai läbi ning mehe järgmiseks sihiks on poksiringi astumine. Ta oleks valmis jätkama ka UFC-s, kuid ta soovib uue lepinguga kõvasti rohkem raha teenida. Praeguse kontrahti kohaselt saab ta ühe matši eest umbkaudu pool miljonit eurot. Poksiringis oleks tal võimalik teenida kümneid kordi enam.

„Olen seda alati öelnud, et ma võin siirduda poksiringi. See on midagi, mida ma tahan enne karjääri lõppu teha,” sõnas Ngannou pärast Gane’i alistamist.