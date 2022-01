Liverpool kirjutas tabelisse kolm võidupunkti

Liverpool asus juhtima 8. minutil Virgil van Dijki tabamusest. 32. minutil suurendas külaliste eduseisu Alex Oxlade-Chamberlain. 55. minutil vähendas Crystal Palace’i kaotusseisu tänu Odsonne Edouardi väravale. Kohtumise lõppskoori vormistas Fabinho 89. minuti täpne penalti.

Londoni Arsenal ja Burnley tegid samal ajal 0:0 viigi. Leicester City ja Brighton & Hove Albion viigistasid 1:1.

Tabeliliidriks on Manchester City 57 punktiga, ühe mängu vähem pidanud Liverpool on teine 48-ga. Kolmas on Londoni Chelsea 44-ga.