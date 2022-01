DELFI MONTE CARLOS | Tiimipealik paljastas Tänaku katkestamise põhjuse

Seda, et Hyundai ei suuda parandada katkist radiaatorit, ei tahetud ajakirjanike seas uskuda ning arvati, et katkestamise tingis varuosade puudus või soov välja vahetada auto mootor, mida on aasta kohta sõitjale ette nähtud kaks. Kuid kui ta rallit ei lõpeta, on õigus kasutusele võtta lisamootor. Kusjuures Tänaku oli mootoriga probleeme nii testikatsel kui ralli esimesel päeval.