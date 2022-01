Uus väljakutse? Hollandi jalgpallikoondis soovib palgata Pep Guardiolat

Pep Guardiola. Foto: GLYN KIRK, AFP/Scanpix

Manchester City jalgpalliklubi peatreener Pep Guardiola on avaldanud, et praeguse lepingu lõppedes sooviks ta end proovile panna koondisejalgpallis. Inglismaa meedia teatel on Guardiola vastu huvi üles näitamas Hollandi jalgpalliliit.