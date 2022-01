Selgusid noorte Eesti meistrid ja Põhjamaade MV ning olümpiafestivalile pääsejad

„Taas on heameel tõdeda, et meil on nii palju noori suusatajaid - kokku oli laupäevase sprindi stardinimekirjas ligi 140 noort poissi ja tüdrukut ning pühapäevasel klassikadistantsil ligi 100 noort suusatajat,“ ütles Eesti Suusaliidu murdmaasuusatamise ala juhataja Ave Nurk.

„Sprindis tundsin juba kvalifikatsioonis, et on hea minek. Tunne oli hea ning andsin endast kõik. Poolfinaal oli minu jaoks kõige raskem sõit sellel päeval, aga kannatasin lõpuni. Klassikadistantsil esimene ring hoidsin veidi tagasi, et teise ringi ka ära kestaksin. Suutsin teisel ringil veel juurde panna ja lõppkokkuvõttes jään mõlema päevaga väga rahule. Tunne oli hea ning see kajastus ka tulemustes,“ võttis Aavik nädalavahetuse kokku.