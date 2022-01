Fotograaf Kiur Kaasiku tabamused iluuisuareenilt näitavad sporti veidi teise nurga alt: siin on osa uisuelemendist ja sooritusest hoopis teisel moel pilti püütud. Ingliskeeles kannab see pildistamisstiil nime action sequence photography, mida on eesti keelde ehk raskegi tõlkida - tegevuse reas ülespildistamine? Igatahes on see hea viis näidata liikumist ühel fotol!