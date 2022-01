Thierry Neuville sai kohtunikelt hoiatuse

WRC -s alanud hübriidajastul peavad rallimehed kõikidel hooldusaladel sõitma elektri jõul, kuid seda Neuville laupäeval enne õhtuseid katseid ei teinud. Hyundai leer selgitas, et belglase eksimuse põhjuseks oli ajahäda.

Hyundai spordidirektor Pablo Marcos selgitas kohtunikele, et hübriidajami käima panemiseks kulub reeglina 45 sekundit, kuid Neuville'il oli kiire, et õigeks ajaks järgmise kiiruskatse kontrollpunkti jõuda. Uurimine näitas, et Neuville jõudiski kontrollpunkti 18 sekundit enne oma aja täis saamist.