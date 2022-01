Maailma kolmas reket langes Australian Openil konkurentsist

Esmakordselt Australian Openil veerandfinaali jõudnud Shapovalovit üllatas, et ta Zverevist kolmes setis jagu sai. "Alati on hea kolme setiga sotid selgeks teha, kuid see alati ei õnnestu. Ma ei osanud seda üldse oodata, aga olen oma esituse ja mänguga rahul," vahendas Eurosport Shapovalovi sõnu.