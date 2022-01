Faktidele ei saa vastu vaielda: 19-aastase freestyle-suusataja teeneteleht on niivõrd rikkalik, et Pekingi olümpiamängudel on ta Eesti koondise kõige tõenäolisem medalisoosik. Ent Sildaru mõttemaailm erineb ajakirjaniku või lihtsa spordihuvilise omast täielikult.