DELFI VIDEO ASPENIST | Kelly Sildaru: kui arst kuulis, et mu pea natuke valutab, öeldi kohe, et täna sa enam ei võistle

„Videost vaadates tundus, et kukkumine polnud päris minu süü. Maandudes võttis reil suusa kinni. Kukkusin paremale küljele ja lõin ka pea vastu maad ära. Tundsin, nagu mul oleks kiiver katki, aga alla jõudes vaatasin, et õnneks ei olnud. Alguses oli isegi okei olla, tundsin ainult, et lõin külje ära. Aga kui saaniga üles sõitma hakkasin, tundsin, et natuke uimane on olla ja pea valutab,” meenutas Sildaru kolme-nelja kukkumisejärgset minutit.