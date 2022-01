Daisy Kudre jäi EMil esimesena medalita, venelased domineerisid totaalselt

Mattis Jaama: ”Soojenduse ajal oli tunne päris hea, starti läksin keskendunult ja olin vaimselt võistluseks valmis. Lootsin ka, et olen samamoodi valmis keskmäestiku tingimusteks. Kuid üsna kiiresti sai selgeks, et füüsiliselt ei ole täna hea päev, kohati oli pigem matkarajal olemise tunne. Kaardilugenine sujus küll hästi, kuid kaotust parimatele kogunes liiga palju. Loodetavasti sain ennast tänasega n-ö “käima sõidetud” ja järgmised sõidud tulevad juba paremini välja.”

Koondise treener Mattias Johansson: “Lõpuks on EM siis alanud. Esimene võistluspäev on pakkunud tehniliselt keerulisi ja füüsiliselt raskeid radu. Lisaprobleeme tekitas tugev tuul. Koondisele on nüüd oluline kiiresti meie hubasesse hotelli tagasi jõuda, et hakata taastuma homseks sprinditeateks.”