DELFI FOTOD ASPENIST | Kelly Sildaru jättis X-mängude pargisõidu kukkumise tõttu pooleli

Pargisõitu vaatas kohapeal ka Sildaru mänedžer Michael Spencer. "Reilil oli mingi koht, kuhu tema suusad kinni jäid. Võimalik, et ükski teine sportlane polnud seda reili kasutanud ja päike küttis selle koha kuumaks. Kelly ei lõhkunud midagi ära, tema keha oli lihtsalt valus. Kelly ütles, et tal polnud mõtet jätkata. Pealegi on olümpiamängud nii lähedal," rääkis Spencer.

Rennisõidule läks Sildaru vastu üsna rahuliku südamega, sest treeningutel sai kava suures osas paika. Pargisõidu eel on lahtiseid otsi seevastu omajagu. Treeningutel sai 19-aastane eestlanna rajaga tutvuda loodetust vähem ning kuigi hüpped on suured, ei pruugi mitmetel naistel tavapäraste trikkide sooritamiseks piisavalt hoogu olla.

„Täna (reedel – A.K) mõtlesin, et meil on tund aega treenida ja et saan oma run’i lõpuks kokku panna, aga sain ainult neli ringi teha. Seega on aja tõttu jäänud asjad natuke tegemata,” selgitas Sildaru. Kava tuleb kokku panna võistluseelsel soojendusel, mis kestab tund aega.