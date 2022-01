DELFI ASPENIS | „Super, väga rahul!” Treener Mihkel Ustav sai kuldselt Kelly Sildarult ilusa sünnipäevakingi

Ustav ütles pärast rennisõidu võistlust Delfile, et Sildaru tegi talle võimalikest parima sünnipäevakingi. „Super! Väga rahul,” rõõmustas Ustav.

„Konkurendid tegid esimesel katsel päris tugevad run’id. Aga Kelly tõusis kohe esimese katsega esimeseks, mis isegi üllatas. Teise run’i tegime sama mis esimese, aga paremini sooritatud. Ja kolmandal-neljandal mõtlesime, et paneme lihtsalt juurde. Kuna punkte X-mängudel ei jagata, siis on päris raske katseid sättida – ei tea täpselt (mida on vaja juurde panna),” võttis Ustav Sildaru võistluse kokku.