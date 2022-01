TÄNA OTSEPILT | Kelly Sildaru jahib X-mängudel rennisõidu kulda

Sildaru võitis X-mängudel rennisõidu 2020. aastal, aasta varem kuulus talle hõbemedal. Ülejäänud neli kulda on Sildaru võitnud pargisõidus. Kokku on Sildaru arvel üheksa X-mängude medalit.

Aspenis on täna sadanud kogu päeva lund. Seetõttu on renn ilmselt üsna aeglane ja naised ei saa oma parimate trikkide sooritamiseks piisavalt kõrgust.

Sildaru suurimad konkurendid on rennisõidus ilmselt Hanna Faulhaber ja Brita Sigourney. Faulhaber on sellel hooajal MK-etappidel saanud teise, kolmanda, neljanda ja viienda koha. Sigourney on võistelnud vähem, ta on kirjas üks kolmas ja üks neljas koht. Sildarul on tänavu vastu panna kaks poodiumikohta: detsembris tuli ta Copperis kolmandaks ja jaanuaris Mammothis teiseks.