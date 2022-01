DELFI FOTOD ASPENIST | Rekordi püstitanud Kelly Sildaru krooniti kuuendat korda X-Mängude võitjaks!

Sildaru suurimad konkurendid on rennisõidus ilmselt Hanna Faulhaber ja Brita Sigourney. Faulhaber on sellel hooajal MK-etappidel saanud teise, kolmanda, neljanda ja viienda koha. Sigourney on võistelnud vähem, ta on kirjas üks kolmas ja üks neljas koht. Sildarul on tänavu vastu panna kaks poodiumikohta: detsembris tuli ta Copperis kolmandaks ja jaanuaris Mammothis teiseks.