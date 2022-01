DELFI MONTE CARLOS | Martinsoni päevakommentaar: Klassist, mis on igavene ja Tänaku poodiumikohast

Pole midagi öelda, klass on igavene. Sebastien Loeb võitis Monte Carlo ralli esimesel täispikal päeval kolm kiiruskatset ning kerkis Sebastien Ogier’ ees liidriks. Mõistagi, ta ju üheksakordne maailmameister, Ogier kõigest kaheksakordne. Selles valguses paistab Ott Tänaku tšempionitiitel, mille ta kahe Sebastien Suure valitsemisajal endale röövis, vägeva saavutusena.

On selge, et Loeb suudab kihutada nipsust iga autoga, millel on rattad, rool ja piisavalt kiirust. Tuli uus masin, Rally1, keskdiferentsiaalita, kangist käiguvahetusega ja hübriid, mis nõudvat erilist sõidustiili, et lisaenergiat koguda ja seda valla päästa. Räägiti, et noored kohanevad hübriidautoga paremini, sest neil pole senised sõiduvõtted veel sisse juurdunud.

Ja kus need noored on, Kalle Rovanperäga eesotsas? Tuleb võtta kiiker, et neid seal tagapool kauguses näha. Poisid, esmalt tuleb õppida rallit sõitma, eriti just Monte Carlos, ja alles siis hakata rääkima hübriidiga kohanemisest.

Ühest küljest on kahju, et Loeb ja Ogier täit MM-sarja kaasa ei tee. Konkurents oleks sel puhul võimas ja kui keegi kolmas juhtuks tiitli endale saama, oleks sel topeltväärtus, sest alistatud on kaks kuningat.

Teisalt on hea, et Loeb ja Ogier vaid üksikutel rallidel kaasa teevad kuid Monte Carlos laua puhtaks löövad, aga seda ainult juhul, kui Tänak ei võitle end kolmandaks. Sebastienid võtaks ära suured punktid ning neljas-viies-kuues koht ei tähenda lahingus tiitli pärast olulist kaotust.

Ainult et miks ei võiks Tänak kolmandaks kerkida? Pärast neljapäevast kaht katset tundus asi lootusetu – kaotust Ogier’le ehk liidrile kogunes suisa 41,1 sekundit. Päev ja kuus kiiruskatset hiljem, kui Hyundai oli korda saadud, jääb Tänak Ogier’le alla 46,8 sekundit ehk siis kihutati ühte auku.

Heakene küll, kaht esimest ei püüa, aga kolmandal kohal paikneva Elfyn Evansini on minna pool rallit ja 34,7 sekundit. Keeruline, aga võimalik. Neljandana platseeruva Thiery Neuville’i (+8,9) võiks igatahes selja taha jätta. Näis, oodata on ägedat võitlust.