DELFI VIDEO | Sven Kaldre: ega me avaveerandil kaitses hästi aru ei saanud, mis toimub

Rapla mängumees Sven Kaldre tunnistas, et kahenädalane mängupaus andis kõvasti tunda. "Nemad olid [mänguks] rohkem valmis kui meie. Seda näitas esimene veerandaeg, kus nad lükkasid kõik kotti ja meie kaitses väga hästi aru ei saanud, mis toimub."

Rakvere korvikütt Jaron Martin piirdus 13 punktiga. "Eks tal läheb järjest keerulisemaks siin liigas. Oma esimeste sooritustega tõmbas ta päris kõvasti tähelepanu enda peale. Eks me peame nüüd mõtlema, kas aitame tal nüüd rohkem vabaks saada või peame ise kotti panema. See kõik võtab aega."