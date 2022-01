M-Spordi boss Loebi liidrikohast: tõeliselt muljet avaldav!

47 aasta ja 324 päeva vanune Loeb juhib kaheksa kiiruskatse järel Monte Carlo rallit 9,9 sekundiga Sebastien Ogier ees.

"Nagu te võite arvata, oleme hetkeseisu osas väga õnnelikud," kommenteeris Millener DirtFishile. "Kahtlemata võib öelda, et tegemist on unistuste algusega."

“Sebastieni kiirus on super. See, et ta juhib rallit nii pika vaheaja järel WRC-autot juhtides, näitab nii tema võimeid ja kiirust kui ka masina potentsiaali," lisas tiimijuht.

"Oleme väga õnnelikud, kui kuuleme, et Seb kiidab masinat ja väidab, et tunneb end autos enesekindlalt. See on veel muljet avaldavam, kui arvestada, kui vähe on ta testinud."

Loebi tiimikaaslased Craig Breen ja Gus Greensmith on vastavalt kuuendal ja seitsmendal kohal, samas kui Adrien Fourmaux tegi päeva alguses neljandal kohal sõites karmi avarii.

"Craigil ja Gusil on Sebastienist erinev eesmärk," rõhutas Millener. "Craig ei ole siin kunagi WRC-masinaga olnud ja loota, et ta on kohe sõitjaterivi eesotsas, on ebareatlistlik. Ja Gus pole oma karjääris veel selles kohas, kus temalt oodata etapivõite. Mõlemad kutid teevad aga head tööd."