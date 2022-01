Jelena Välbe: Venemaa suusatajad peaksid rõõmust hüppama, et ma neid koerteks nimetan

"Loomulikult mõistavad meie tüdrukud, et suudavad kõigiga võidu sõita. Ajad, mil ma neid öökappideks ja taburettideks nimetasin, on üldiselt möödas. Nad ei pruugi veel olla lambakoerad, aga juba koerad, kes oskavad hästi hammustada," sõnas Välbe, kui kommenteeris venelannade võimalusi Pekingi olümpial.

"Kas sõna "koerad" on kompliment? Kindlasti. Mulle tundub, et tüdrukud peaksid õnnest hüppama, et Jelena Valerjevna neid lõpuks nii nimetab," lisas suusajuht raadiointervjuus.