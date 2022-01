Henri Drelli uus töökoht: liiga, kust kõik tahavad välja pääseda. Kas Drelli viimane võimalus jõuda NBA-sse?

NBA G-liiga on 2001. aastal NBA ametliku arenguliigana NBDL asutatud võistlussari, mis koosnes alguses kaheksast klubist. Aastatel 2005-2017 peeti sarja NBA D-League'i nime all. Viimased aastad on liiga peasponsori Gatorade'i järgi kandnud NBA G League'i nime.

Praeguseks on klubide arv kasvanud 30-ni ning neist 28 on mõne NBA tiimi tütarklubid. Ainsad tiimid, mis kindla NBA klubi alla ei kuulu, on Mehhiko sats Capitanes de Ciudad de Mexico ning võistlussarja oma arengutiim G League Ignite. Esimese eestlasena NBA tütarliigas palliv Henri Drell siirdus õnne otsima Chicago Bullsi tütartiimi Windy City Bullsi. Mõistagi on Eesti koondislase sihiks jõuda NBA-sse.

Miks just Windy City Bulls? Missugused võimalused on Drellil NBA-sse saada? Kumb sari on tugevam: kas G-liiga või paljudele Maarjamaa noortele korvpalluritele koduks olev NCAA? G-liiga on viimaste aastatega kõvasti edasi arenenud, kuid ometi tahavad kõik sealt välja pääseda. Miks? Nendele ja teistele küsimustele aitas Delfi Spordil vastuseid leida NBA ekspert Otto Oliver Olgo.