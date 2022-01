Suur tagasitulek: 47-aastane Valmo Kriisa hakkab taas mängima kõrgliigas

Kriisa on sel hooajal seni mänginud Saku 2. liigas Viljandi vald/Eesti Maavara ridades. Kriisa on sel hooajal mitmel korral valitud ka liiga kuu parimaks mängijaks.

Nüüd lõi ta käed aga Tallinna Kaleviga, kes lööb kaasa Paf Eesti-Läti liigas. „Formaalselt on niimoodi, et olen nende mängija. Plaan on selline, et hakkan seal mängima,” tunnistas Kriisa Delfi Spordile. „Eks vaatab, millal esimese mängu teha saan. Ei ole veel meeskonnaga kohtunud. Asjad on läinud kiiresti ja paberimajandus aeti kiiresti korda.”