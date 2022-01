DELFI MONTE CARLOS | Loeb kirjutas taas ühe rekordi enda nimele, kas kirjutab veel?

Suurem osa ralli MM-sarja rekorditest on niigi Loebi nimel, aga ühe võib ta veel endale saada, kui juhtub Monte Carlos võitma. Seni on eakaim MM-rallil triumfeerinu rootslane Björn Waldegaard, kes pritsis 1990. aastal Safari võidukihutamise järel šampanjat 46 aasta 155 päeva vanuselt. Loebil on võimalus see rekord enam kui pooleteist aastaga üle lüüa.