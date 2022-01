Sebastien Ogier eksis esimesena hübriidtehnoloogia reeglite vastu

Vastavalt uutele reeglitele tuleb stardipoodiumilt lahkuda elektri jõul. Ogier seda aga ei teinud, kirjutab DirtFish.

Kuigi Ogier eksis esimesena reeglite vastu, siis pääses ta ikkagi karistusest. „Kuna poodiumiintervjuu osutus plaanitust pikemaks, siis hakkas ta (Ogier) starti hiljaks jääma,” põhjendasid kohtunikud, miks nad Ogier’d ei karistanud. „Kui Ogier üritas hübriidtehnoloogiat käivitada, siis see ei olnud selleks valmis. Hübriidtehnoloogia käivitamise protsess võtab aega ligikaudu ühe minuti. Kuna ta oli juba starti hilinemas, siis kasutas ta sõitmiseks ikka sisepõlemismootorit.”

Ogier alustas Monte Carlo rallit edukalt, kui ta võitis neljapäeva õhtul kohe esimese kiiruskatse. Praeguseks on Monte Carlos läbitud viis kiiruskatset ning Ogier on langenud kolmandaks. Liider on Sebastien Loeb, kes edestab Elfyn Evansit 10,6 ja Ogier’d 13,0 sekundiga.