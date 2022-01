Žalgiris mängis Euroliigas eduseisu maha. Peatreener: sellise koosseisuga ongi raske võita

Kaotusega lõppenud kohtumises tõid Žalgirisele Edgaras Ulanovas 16 ning Karolis Lukosiunas 15 punkti. Võitjate parimad olid Marko Guduric 19 ja Sehmus Hazer 13 punktiga.

Turniiritabelis on Žalgiris kolme võidu ja 15 kaotusega viimasel ehk 18. kohal. Napilt nende ees on Ateena Panathinaikos nelja võidu ja 14 kaotusega.

„Meie jaoks on tähtsad kõik Euroliiga kohtumised. Kokkuvõttes on meie eesmärgiks viimase koha vältimine. Mänge on veel ees ja peame paremini tegutsema. Euroliiga on meie jaoks oluline, kuna see on Euroopas kõige tugevam korvpalliturniir,” seadis Zdovc sihte.