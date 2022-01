Neuville'i hinnang uutele hübriidautodele: ma pole sõites kunagi nii hirmul olnud

Thierry Neuville Monte Carlo rallil. Foto: Francois Flamand, ZUMAPRESS.com/Scanpix

Autoralli MM-sarja hooaja avaetapil Monte Carlos on esmakordselt kasutuses Rally1 hübriidautod. Kõige rohkem on uudse tehnikaga hädas Hyundai. Hyundai meeskonna piloot Thierry Neuville on seni olnud sõnavõttudes ilmselt kõige kriitilisem.