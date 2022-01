OTSEBLOGI | Kuidas läheb eestlannadel laskesuusatamise MK-etapi 15 km distantsil?

Eestlannadest on täna stardis Tuuli Tomingas (stardinumber 10), Johanna Talihärm (stardinumber 45), Susan Külm (stardinumber 80) ja Regina Oja (stardinumber 90). Kokku on rajale minemas täpselt 100 naist.

Eestlannadest on sel hooajal MK-punkte teeninud ainult Tomingas, kes on 55 silmaga 51. positsioonil. MK-sarja üldliider on norralanna Marte Olsbu Röiseland 651 punkti, teine on rootslanna Elvira Öberg 563-ga ja kolmas valgevenelanna Dzinara Alimbekava 499-ga.